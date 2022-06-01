3Pillar Global Salários

Diretório de Empresas
O salário da 3Pillar Global varia de $46,892 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $217,905 para um Sucesso do Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 3Pillar Global. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $47.9K

Engenheiro de Software Full-Stack

Sucesso do Cliente
$218K
Designer de Produto
$164K

Gestor de Produto
$46.9K
Gestor de Projecto
$51.1K
Vendas
$80.4K
Gestor de Engenharia de Software
$60.4K
Gestor de Programa Técnico
$107K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 3Pillar Global é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $217,905. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Pillar Global é $70,384.

Outros Recursos