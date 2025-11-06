A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na Zoom varia de $149K por year para ZP1 a $386K por year para ZP4. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano por year totaliza $274K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
