Zoom Salários

O salário da Zoom varia de $30,602 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $487,550 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoom. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Cientista de Pesquisa

Gerente de Produto
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Designer de Produto
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Designer UX

Recrutador
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Gerente de Marketing de Produto

Gerente de Engenharia de Software
Median $310K
Vendas
Median $200K
Analista de Negócios
Median $137K
Analista de Dados
Median $210K
Analista de Cibersegurança
Median $212K
Analista Financeiro
Median $155K
Gerente de Projeto
Median $145K
Recursos Humanos
Median $188K
Engenheiro de Vendas
Median $239K
Contador
$192K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$42.2K
Gerente de Operações de Negócio
$259K
Desenvolvimento de Negócios
$488K
Desenvolvimento Corporativo
$189K
Atendimento ao Cliente
$73.7K
Operações de Atendimento ao Cliente
$83.1K
Gerente de Ciência de Dados
$114K
Cientista de Dados
$30.6K
Designer Gráfico
$259K
Tecnólogo da Informação (TI)
$131K
Jurídico
$296K
Operações de Marketing
$456K
Gerente de Programa
$147K
Habilitação de Vendas
$143K
Arquiteto de Soluções
$223K

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Gerente de Conta Técnica
$180K
Gerente de Programa Técnico
$64K
Redator Técnico
$132K
Confiança e Segurança
$94.6K
Pesquisador de UX
$211K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zoom é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $487,550. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoom é $200,000.

