Xometry
  • Salários
  • Pesquisador de UX

  • Todos os Salários de Pesquisador de UX

Xometry Pesquisador de UX Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Pesquisador de UX na Xometry totaliza $158K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xometry. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Total por ano
$158K
Nível
Staff
Salário base
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bônus
$7.5K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Pesquisador de UX na Xometry in United States é uma remuneração total anual de $171,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xometry para a função de Pesquisador de UX in United States é $157,500.

