2U Salários

A faixa salarial da 2U varia de $64,631 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $295,764 para um Analista Financeiro na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 2U. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Produto
Median $133K
Analista de Negócios
$123K

Analista de Dados
$86.1K
Cientista de Dados
$199K
Analista Financeiro
$296K
Recursos Humanos
$127K
Marketing
$150K
Operações de Marketing
$103K
Designer de Produto
$80.9K
Gerente de Programa
$92.2K
Gerente de Projeto
$64.6K
Analista de Cibersegurança
$144K
Gerente de Engenharia de Software
$224K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$216K
Perguntas Frequentes

