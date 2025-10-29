A remuneração de Engenheiro de Software in New Zealand na Xero varia de NZ$88.5K por year para Associate Software Engineer a NZ$186K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in New Zealand mediano por year totaliza NZ$142K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)