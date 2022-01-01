Diretório de Empresas
Ciena
Ciena Salários

O salário da Ciena varia de $33,419 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $275,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ciena. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Engenheiro de Hardware
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Engenheiro Óptico
Median $83.1K

Gerente de Engenharia de Software
Median $275K
Analista de Negócios
$86.7K
Atendimento ao Cliente
$87.3K
Gerente de Ciência de Dados
$139K
Cientista de Dados
$78.9K
Consultor de Gestão
$180K
Marketing
$252K
Engenheiro Mecânico
$66.8K
Designer de Produto
$101K
Vendas
Median $116K
Engenheiro de Vendas
$150K
Arquiteto de Soluções
$110K
Gerente de Programa Técnico
$95.8K
Redator Técnico
$33.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ciena is Gerente de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena is $103,078.

