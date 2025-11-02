Diretório de Empresas
Workday Operações de Marketing Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

€106K - €125K
Netherlands
Faixa Comum
Faixa Possível
€97.5K€106K€125K€134K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Marketing na Workday in Netherlands é uma remuneração total anual de €133,525. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Workday para a função de Operações de Marketing in Netherlands é €97,532.

