Palantir
Palantir Salários

O salário da Palantir varia de $77,113 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $408,000 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Palantir. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $255K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Implantação Avançada

Desenvolvimento de Negócios
Median $150K
Gerente de Programa Técnico
Median $205K

Gerente de Produto
Median $200K
Arquiteto de Soluções
Median $177K
Cientista de Dados
Median $183K
Designer de Produto
Median $175K
Gerente de Programa
Median $180K
Gerente de Projeto
Median $150K
Gerente de Engenharia de Software
Median $300K
Contador
$126K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$77.1K
Operações de Negócio
$241K
Analista de Negócios
$141K
Desenvolvimento Corporativo
$132K
Recursos Humanos
$104K
Tecnólogo da Informação (TI)
$408K
Jurídico
$255K
Consultor de Gestão
$164K
Marketing
$134K
Gerente de Design de Produto
$302K
Recrutador
$165K
Vendas
$137K
Engenheiro de Vendas
$147K
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Palantir, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 4th-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 5th-ANO (1.67% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palantir, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palantir, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Palantir é Tecnólogo da Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $408,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Palantir é $170,357.

