A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na VMware varia de $155K por year para P1 a $601K por year para Senior Staff Engineer. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $255K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
