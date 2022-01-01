LivePerson Salários

Diretório de Empresas
O salário da LivePerson varia de $24,097 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $402,000 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LivePerson. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.9K
Gerente de Engenharia de Software
Median $184K
Gerente de Programa Técnico
Median $400K

Designer de Produto
Median $132K
Assistente Administrativo
$24.1K
Analista de Negócios
$54.8K
Atendimento ao Cliente
$137K
Analista de Dados
$62.4K
Gerente de Ciência de Dados
$235K
Cientista de Dados
Median $142K
Recursos Humanos
$143K
Tecnólogo da Informação (TI)
$252K
Marketing
$120K
Gerente de Produto
$132K
Gerente de Programa
$201K
Gerente de Projeto
$402K
Recrutador
$166K
Arquiteto de Soluções
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na LivePerson é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $402,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na LivePerson é $139,395.

Outros Recursos