Verbit Salários

O salário da Verbit varia de $32,238 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $162,670 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Verbit . Última atualização: 10/16/2025