Verbit
Verbit Salários

O salário da Verbit varia de $32,238 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $162,670 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Verbit. Última atualização: 10/16/2025

Gerente de Produto
$130K
Recrutador
$32.2K
Engenheiro de Software
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Engenharia de Software
$109K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Verbit é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,670. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Verbit é $119,343.

