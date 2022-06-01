Diretório de Empresas
WSO2
WSO2 Salários

O salário da WSO2 varia de $7,914 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $203,975 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WSO2. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$7.9K
Arquiteto de Soluções
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na WSO2 é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na WSO2 é $20,028.

