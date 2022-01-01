thredUP Salários

O salário da thredUP varia de $91,728 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $226,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da thredUP . Última atualização: 11/16/2025