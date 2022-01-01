Under Armour Salários

Diretório de Empresas
O salário da Under Armour varia de $32,401 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $284,415 para Designer de Moda na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Under Armour. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $128K
Gerente de Produto
Median $96.8K
Gerente de Ciência de Dados
$240K

Cientista de Dados
Median $118K
Designer de Moda
$284K
Recursos Humanos
$172K
Tecnólogo da Informação (TI)
$165K
Marketing
$162K
Operações de Marketing
$86.2K
Engenheiro Mecânico
$123K
Recrutador
$107K
Vendas
$32.4K
Analista de Cibersegurança
$163K
Gerente de Engenharia de Software
$190K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Under Armour é Designer de Moda at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $284,415. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Under Armour é $144,903.

