Tenneco
Tenneco Salários

A faixa salarial da Tenneco varia de $48,079 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $198,254 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tenneco. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Analista de Negócios
$48.1K
Analista Financeiro
$69.7K
Designer Industrial
$84.6K

Engenheiro Mecânico
$77.4K
Gerente de Engenharia de Software
$198K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tenneco é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $198,254. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tenneco é $77,385.

