Sigmoid
Sigmoid Salários

A faixa salarial da Sigmoid varia de $22,403 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $70,369 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sigmoid. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $22.4K

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
Median $38.9K
Analista de Dados
$23K

Gerente de Ciência de Dados
$65.1K
Gerente de Engenharia de Software
$70.4K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sigmoid é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $70,369. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sigmoid é $38,939.

