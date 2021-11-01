Sigmoid Salários

A faixa salarial da Sigmoid varia de $22,403 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $70,369 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sigmoid . Última atualização: 8/22/2025