Birlasoft
Birlasoft Salários

O salário da Birlasoft varia de $1,438 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $165,825 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $7K
Arquiteto de Soluções
Median $160K
Analista de Negócios
$20.5K

Cientista de Dados
$15.1K
Recursos Humanos
$1.4K
Consultor de Gestão
$15.4K
Designer de Produto
$11.8K
Gerente de Engenharia de Software
$160K
Gerente de Programa Técnico
$166K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Birlasoft é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Birlasoft é $15,374.

