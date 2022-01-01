Diretório de Empresas
Shopify
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Shopify Salários

O salário da Shopify varia de $40,655 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $367,054 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopify. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Dados
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Gerente de Produto
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produto
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Designer UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Gerente de Engenharia de Software
L7 $264K
L8 $367K
Atendimento ao Cliente
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Gerente de Ciência de Dados
L7 $221K
L8 $279K
Analista Financeiro
L5 $90.4K
L6 $121K
Analista de Negócios
Median $97.9K
Engenheiro de Vendas
Median $151K
Operações de Negócio
Median $350K
Operações de Marketing
Median $102K
Recrutador
Median $130K
Arquiteto de Soluções
Median $105K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Gerente de Operações de Negócio
Median $106K
Recursos Humanos
Median $90K
Vendas
Median $87.4K
Gerente de Programa Técnico
Median $276K
Redator Técnico
Median $66.7K
Desenvolvimento de Negócios
Median $326K
Gerente de Design de Produto
Median $315K
Gerente de Programa
Median $150K
Analista de Cibersegurança
Median $109K
Contador
$89.6K
Assistente Administrativo
$41K
Chefe de Gabinete
$109K
Copywriter
$52.6K
Analista de Dados
$164K
Designer Gráfico
$149K
Tecnólogo da Informação (TI)
$104K
Consultor de Gestão
$241K
Gerente de Projeto
$69.6K
Pesquisador de UX
Median $100K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shopify é Gerente de Engenharia de Software at the L8 level com uma remuneração total anual de $367,054. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shopify é $115,356.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Shopify

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos