A remuneração de Engenheiro de Software in United States na ServiceNow varia de $155K por year para IC1 a $478K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $205K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
