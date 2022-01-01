SAP Salários

O salário da SAP varia de $23,270 em remuneração total por ano para Redator Publicitário na faixa mais baixa a $487,550 para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SAP. Última atualização: 11/15/2025
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)
20%
ANO 1
40%
ANO 2
40%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
40% adquire no 2nd-ANO (40.00% anual)
40% adquire no 3rd-ANO (40.00% anual)
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (8.25% trimestral)
33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)
34% adquire no 3rd-ANO (8.50% trimestral)
