SAP Salários

O salário da SAP varia de $23,270 em remuneração total por ano para Redator Publicitário na faixa mais baixa a $487,550 para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SAP. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de IA

Designer de Produto
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX Designer

Vendas
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Executivo de Contas

Cientista de Dados
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Gerente de Produto
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arquiteto de Soluções
T3 $46K
T4 $74.9K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Gerente de Engenharia de Software
Median $78.4K
Consultor de Gestão
Median $82.5K
Gerente de Projeto
Median $143K
Sucesso do Cliente
Median $128K
Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Recursos Humanos
Median $57.7K
Engenheiro de Vendas
Median $114K
Analista de Negócios
Median $74.9K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $82.8K
Contador
$39.1K
Assistente Administrativo
$74.5K
Operações de Negócio
$162K
Gerente de Operações de Negócio
$488K
Desenvolvimento de Negócios
$40.9K
Chefe de Gabinete
$160K
Redator Publicitário
$23.3K
Atendimento ao Cliente
$76.5K
Operações de Atendimento ao Cliente
$53.8K
Analista de Dados
$110K
Gerente de Ciência de Dados
$238K
Gerente de Facilities
$80K
Designer Gráfico
$104K
Engenheiro de Hardware
$136K
Jurídico
$271K
Gerente de Design de Produto
$296K
Gerente de Programa
$128K
Recrutador
$199K
Operações de Receita
$95.2K
Analista de Cibersegurança
$81.1K
Recompensas Totais
$83.3K
Pesquisador de UX
$95.3K
Capitalista de Risco
$121K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)

20%

ANO 1

40%

ANO 2

40%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 40% adquire no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 40% adquire no 3rd-ANO (40.00% anual)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na SAP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 34% adquire no 3rd-ANO (8.50% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SAP é Gerente de Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $487,550. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SAP é $114,363.

Outros Recursos