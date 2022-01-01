Diretório de Empresas
Sasken Technologies
Sasken Technologies Salários

O salário da Sasken Technologies varia de $11,925 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $99,500 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sasken Technologies. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $11.9K
Engenheiro de Hardware
$99.5K
Capitalista de Risco
$33.5K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Sasken Technologies é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sasken Technologies é $33,485.

