SADA Salários

O salário da SADA varia de $21,128 em remuneração total por ano para Copywriter in India na faixa mais baixa a $295,515 para Gerente de Engenharia de Software in United States na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SADA. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K
Arquiteto de Soluções
Median $230K
Atuário
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Atendimento ao Cliente
$40.8K
Recursos Humanos
$148K
Designer de Produto
$101K
Gerente de Programa
$43.4K
Gerente de Projeto
$138K
Vendas
$160K
Analista de Cibersegurança
$224K
Gerente de Engenharia de Software
$296K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SADA é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $295,515. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SADA é $142,973.

