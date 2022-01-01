Diretório de Empresas
Axoni
Axoni Salários

O salário da Axoni varia de $155,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $165,825 para Analista de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Axoni. Última atualização: 11/17/2025

Engenheiro de Software
Median $155K
Analista de Negócios
$166K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Axoni, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Axoni é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Axoni é $160,413.

