Relay Payments Salários

O salário da Relay Payments varia de $88,555 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $218,900 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Relay Payments. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Gerente de Ciência de Dados
$219K
Gerente de Produto
$88.6K
Vendas
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Relay Payments é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $218,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Relay Payments é $128,640.

