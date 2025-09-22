Diretório de Empresas
Reddit
Reddit Gerente de Programa Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa in United States na Reddit varia de $162K a $230K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$184K - $218K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$162K$184K$218K$230K
Faixa Comum
Faixa Possível

logo da Reddit

$20K

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Reddit in United States é uma remuneração total anual de $230,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reddit para a função de Gerente de Programa in United States é $162,000.

