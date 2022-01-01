Diretório de Empresas
Reddit Salários

O salário da Reddit varia de $125,899 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $874,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reddit. Última atualização: 8/29/2025

logo da Reddit

$20K

Engenheiro de Software
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Cientista de Dados
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Designer de Produto
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Designer UX

Gerente de Engenharia de Software
Median $515K
Vendas
IC3 $176K
IC4 $175K
Gerente de Ciência de Dados
Median $450K
Pesquisador de UX
Median $260K
Analista Financeiro
Median $140K
Gerente de Projeto
Median $145K
Recrutador
Median $145K
Contador
Median $154K

Contador Técnico

Analista de Dados
$250K
Tecnólogo da Informação (TI)
$210K
Gerente de Programa
$201K
Analista de Cibersegurança
$222K
Arquiteto de Soluções
$147K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$176K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Reddit é Engenheiro de Software at the IC6 level com uma remuneração total anual de $874,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reddit é $235,959.

Outros Recursos