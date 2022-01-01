Reddit Salários

O salário da Reddit varia de $125,899 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $874,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reddit. Última atualização: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.
100%
ANO 1
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.