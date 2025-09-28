Diretório de Empresas
Qualtrics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Projeto

  • Todos os Salários de Gerente de Projeto

Qualtrics Gerente de Projeto Salários

A remuneração de Gerente de Projeto in Ireland na Qualtrics totaliza €77K por year para L3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

€69.3K - €83.9K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.6K+ (às vezes €266K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Projeto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Gerente de Projeto sa Qualtrics in Ireland ay may taunang kabuuang bayad na €89,265. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa Gerente de Projeto role in Ireland ay €63,870.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Qualtrics

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos