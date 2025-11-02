Diretório de Empresas
Personetics
  Salários
  Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Personetics Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Personetics totaliza ₪227K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Personetics. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Total por ano
₪227K
Nível
Entry
Salário base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Personetics?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Personetics in Israel é uma remuneração total anual de ₪366,343. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Personetics para a função de Engenheiro de Software in Israel é ₪226,504.

