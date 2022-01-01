Diretório de Empresas
OneTrust
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

OneTrust Salários

O salário da OneTrust varia de $11,914 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $323,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OneTrust. Última atualização: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $190K
Gerente de Engenharia de Software
Median $323K
Designer de Produto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Contador
$69.7K
Desenvolvimento Corporativo
$232K
Atendimento ao Cliente
$117K
Sucesso do Cliente
$62.5K
Tecnólogo da Informação (TI)
$72.9K
Consultor de Gestão
$63.2K
Marketing
$224K
Operações de Marketing
$90.5K
Gerente de Projeto
Median $135K
Recrutador
$11.9K
Vendas
$159K
Engenheiro de Vendas
$121K
Gerente Técnico de Contas
$97.5K
Gerente de Programa Técnico
$112K
Capitalista de Risco
$62.3K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na OneTrust, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na OneTrust é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $323,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na OneTrust é $106,218.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para OneTrust

Empresas Relacionadas

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.