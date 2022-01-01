Diretório de Empresas
Riverbed Technology
Riverbed Technology Salários

O salário da Riverbed Technology varia de $41,644 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $203,975 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Riverbed Technology. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $96K
Gerente de Produto
Median $135K
Engenheiro de Software
$41.6K

Gerente de Engenharia de Software
$204K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Riverbed Technology é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Riverbed Technology é $115,500.

