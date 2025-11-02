Diretório de Empresas
Mercury
Mercury Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na Mercury varia de $77K a $112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$88.4K - $101K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$77K$88.4K$101K$112K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

16.67%

ANO 1

16.67%

ANO 2

16.67%

ANO 3

16.67%

ANO 4

16.67%

ANO 5

16.67%

ANO 6

Tipo de Ação
RSU

Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:

  • 16.67% adquire no 1st-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 2nd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 3rd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 4th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 5th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 6th-ANO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na Mercury in United States é uma remuneração total anual de $112,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercury para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $76,950.

