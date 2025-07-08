Diretório de Empresas
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Salários

O salário da Intellectual Ventures varia de $183,080 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $186,428 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intellectual Ventures. Última atualização: 11/24/2025

Desenvolvimento de Negócios
$183K
Gerente de Projeto
$186K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Intellectual Ventures é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $186,428. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intellectual Ventures é $184,754.

