O salário da Intellectual Ventures varia de $183,080 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $186,428 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intellectual Ventures. Última atualização: 11/24/2025
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.