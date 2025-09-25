Diretório de Empresas
Intapp
Intapp Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in United Kingdom na Intapp varia de £78.8K a £112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Intapp. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

£89.5K - £106K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£78.8K£89.5K£106K£112K
Faixa Comum
Faixa Possível

£121K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Intapp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Intapp in United Kingdom é uma remuneração total anual de £111,883. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intapp para a função de Gerente de Engenharia de Software in United Kingdom é £78,805.

