Intapp Salários

A faixa salarial da Intapp varia de $72,507 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $233,825 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Intapp . Última atualização: 8/10/2025