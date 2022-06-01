Diretório de Empresas
Intapp
Intapp Salários

A faixa salarial da Intapp varia de $72,507 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $233,825 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Intapp. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Designer de Produto
Median $108K
Gerente de Produto
Median $144K
Contador
$72.5K

Tecnólogo em Informática (TI)
$234K
Marketing
$102K
Gerente de Design de Produto
$95.5K
Gerente de Projeto
$164K
Vendas
$120K
Engenheiro de Software
$119K
Gerente de Engenharia de Software
$129K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Intapp, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Intapp is Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

