A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Illumina varia de $244K a $342K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025
Remuneração Total Média
Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
