Danaher Salários

A faixa salarial da Danaher varia de $36,717 em remuneração total por ano para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade inferior a $218,500 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Danaher. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $219K
Engenheiro Mecânico
Median $115K
Contador
$217K

Engenheiro Biomédico
$88.3K
Analista de Negócios
$106K
Desenvolvimento de Negócios
$137K
Gerente de Ciência de Dados
$149K
Cientista de Dados
$195K
Analista Financeiro
$151K
Engenheiro de Hardware
$64.9K
Recursos Humanos
$142K
Tecnólogo em Informática (TI)
$72K
Marketing
$199K
Engenheiro Óptico
$181K
Designer de Produto
$141K
Gerente de Projeto
$115K
Vendas
$78.3K
Gerente de Engenharia de Software
$36.7K
Arquiteto de Soluções
$60.1K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Danaher, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Danaher adalah $137,460.

