Hightouch Salários

A faixa salarial da Hightouch varia de $176,400 em remuneração total por ano para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade inferior a $306,000 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Hightouch. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Gerente de Ciência de Dados
$176K
Vendas
$306K

Engenheiro de Vendas
$229K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Hightouch, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.

Perguntas Frequentes

