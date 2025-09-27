Diretório de Empresas
Helsing
Helsing Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Helsing totaliza £139K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Helsing. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£139K
Nível
L3
Salário base
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bônus
£0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Helsing?

£121K

Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Helsing, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Helsing in United Kingdom é uma remuneração total anual de £257,906. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Helsing para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £134,409.

