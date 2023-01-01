Helsing Salários

Diretório de Empresas
O salário da Helsing varia de $166,892 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $254,285 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Helsing. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $167K
Gerente de Produto
$225K
Gerente de Programa
$254K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Helsing, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Helsing é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $254,285. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Helsing é $225,362.

