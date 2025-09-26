Diretório de Empresas
GovTech
O pacote de remuneração in Singapore mediano de Gerente de Projeto na GovTech totaliza SGD 145K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GovTech. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 145K
Nível
L2
Salário base
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 31.3K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na GovTech?

SGD 211K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na GovTech in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 195,953. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GovTech para a função de Gerente de Projeto in Singapore é SGD 135,144.

