Glassdoor Salários

O salário da Glassdoor varia de $11,551 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $342,705 para Operações de Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Glassdoor. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $192K
Gerente de Engenharia de Software
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cientista de Dados
Median $190K
Designer de Produto
Median $153K
Pesquisador de UX
Median $254K
Gerente de Operações de Negócio
$205K
Sucesso do Cliente
$122K
Analista de Dados
$129K
Gerente de Ciência de Dados
$250K
Operações de Marketing
$343K
Gerente de Programa
$279K
Gerente de Projeto
$110K
Vendas
$11.6K
Gerente de Programa Técnico
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Glassdoor é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $342,705. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Glassdoor é $192,000.

