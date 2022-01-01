Diretório de Empresas
Collective Health
Collective Health Salários

O salário da Collective Health varia de $65,325 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $502,500 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collective Health. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K
Gerente de Produto
Median $138K
Gerente de Engenharia de Software
Median $250K

Gerente de Operações de Negócio
$97.5K
Analista de Negócios
$65.3K
Analista de Dados
$88.4K
Cientista de Dados
$124K
Analista Financeiro
$149K
Designer de Produto
$170K
Vendas
$503K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Collective Health, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Collective Health é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $502,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Collective Health é $143,625.

