Diretório de Empresas
Getsafe
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Getsafe Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Germany na Getsafe varia de €72.5K a €99.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Getsafe. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$90.4K - $107K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
$83.5K$90.4K$107K$114K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Analista de Dados submissões na Getsafe para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Getsafe?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na Getsafe in Germany é uma remuneração total anual de €99,210. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Getsafe para a função de Analista de Dados in Germany é €72,466.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Getsafe

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Amazon
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/getsafe/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.