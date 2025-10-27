Genesys Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Genesys varia de $92.4K por year para L1 a $181K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Ver 3 Mais Níveis

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Genesys ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título