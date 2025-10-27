A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Genesys varia de $92.4K por year para L1 a $181K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
