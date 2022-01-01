Ultimate Software Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ultimate Software varia de $70,745 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $189,945 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultimate Software. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K
Analista de Negócios
$99.5K
Cientista de Dados
$190K

Tecnólogo da Informação (TI)
$70.7K
Designer de Produto
$76.9K
Gerente de Produto
$184K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ultimate Software é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,945. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ultimate Software é $104,875.

Outros Recursos