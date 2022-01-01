Ultimate Software Salários

O salário da Ultimate Software varia de $70,745 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $189,945 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultimate Software . Última atualização: 9/21/2025