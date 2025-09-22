Diretório de Empresas
First American Financial
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

First American Financial Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Arquiteto de Soluções na First American Financial totaliza $325K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da First American Financial. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Total por ano
$325K
Nível
Principal Engineer
Salário base
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bônus
$27.3K
Anos na empresa
7 Anos
Anos de exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na First American Financial?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Arquiteto de Soluções ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na First American Financial in United States é uma remuneração total anual de $382,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na First American Financial para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $300,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para First American Financial

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Freddie Mac
  • Caliber Home Loans
  • Morgan Stanley
  • Redfin
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos