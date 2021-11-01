Diretório de Empresas
Excella
Excella Salários

A faixa salarial da Excella varia de $78,390 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $185,925 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Excella. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $102K
Analista de Negócios
$78.4K
Cientista de Dados
$158K

Consultor de Gestão
$186K
Designer de Produto
$95.5K
Gerente de Engenharia de Software
$183K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Excella é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $185,925. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Excella é $129,893.

