Diretório de Empresas
Ericsson
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Ericsson Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração de Arquiteto de Soluções in Canada na Ericsson varia de CA$143K por year para JS6 a CA$157K por year para JS7. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$158K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

CA$226K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.3K+ (às vezes CA$423K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Arquiteto de Soluções ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Cloud Architect

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Ericsson in Canada é uma remuneração total anual de CA$178,252. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$158,371.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ericsson

Empresas Relacionadas

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos