Ericsson
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Ericsson Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Sweden na Ericsson varia de SEK 426K por year para JS4 a SEK 945K por year para JS8. O pacote de remuneração in Sweden mediano por year totaliza SEK 690K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
JS4
(Nível Iniciante)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
SEK 1.56M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ericsson in Sweden é uma remuneração total anual de SEK 944,867. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Engenheiro de Software in Sweden é SEK 690,490.

