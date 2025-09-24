A remuneração de Engenheiro de Software in Sweden na Ericsson varia de SEK 426K por year para JS4 a SEK 945K por year para JS8. O pacote de remuneração in Sweden mediano por year totaliza SEK 690K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
